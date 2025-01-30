В округе Балашиха устранят незаконную свалку

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области провели контрольное мероприятие в городском округе Балашиха. Ранее в министерство поступила информация о признаках образования незаконной свалки в Западной промзоне около Объездного шоссе, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра территории сотрудники министерства установили, что на земельном участке, предназначенном для строительства подъездной дороги, размещены строительные отходы, включая бетонный и кирпичный бой, древесные отходы и грунты. Высота навалов местами достигает 3 метров.

Поскольку свалка образована на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, администрации Балашихи объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ей предстоит принять меры по недопущению дальнейшего завоза мусора на эту территорию.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение в Балашихе объявлено гражданке, владелице земельного участка в микрорайоне Щитниково, которая допустила незаконное размещение на своей земле строительных отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.