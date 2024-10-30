В округе Балашиха проведут благоустройство Кучинского лесопарка в 2025 г

В следующем году в г. о. Балашиха запланировано благоустройство Кучинского лесопарка, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«На будущий год у нас большие планы — благоустроить 10 лесопарков. Работы пройдут в рамках программы „Парки в лесу“. Она действует в регионе с 2021 года, и ее запуск вполне объясним: леса и лесопарки занимают почти половину Московской области. За 2024 мы преобразили 12 лесопарковых зон — там жители региона уже могут комфортно и безопасно проводить свободное время», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первую очередь благоустройства запланировано открытие тематического маршрута В. Э. Мейерхольда. Этот маршрут включает в себя различные зоны: тропу, зону у Вишняковского родника, зону отдыха у дамбы «Трибуна Мастера» и театральную сцену.

Кроме того, в ходе благоустройства будет оборудована входная группа с прилегающей автостоянкой. Для активного времяпрепровождения для гостей и посетителей парка будет открыта дорожно-тропиночная сеть, длиною 3 км, и детские игровые площадки. В рамках благоустройства будет проведено озеленение парка. Также будет предусмотрено открытие павильона раздевалки, павильона кафе, павильона охраны и хоздвора.

Для удобства гостей и посетителей парка будут оборудованы туалетные модули, фудкорт, уличная мебель и навигация. Кроме того, для безопасности парк будет оснащен системой наружного освещения на дорожках и площадках и современной системой видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.