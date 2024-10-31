В ОК выяснили, какие привычки присущи россиянам осенью

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с финтех-компанией ЮMoney провела исследование осенних привычек граждан России: как они проводят свободное время, какие виды активностей выбирают и сколько денег на это тратят. В опросе участвовали свыше 1500 обладателей электронного кошелька, сообщает пресс-служба ОК.

Популярные видео

Согласно результатам опроса, один из четырех россиян предпочитает смотреть фильмы и сериалы дома (24%). На втором месте находятся видеоигры с 14%, а третье место занимает просмотр тематического контента в социальных сетях (10%).

По информации от аналитиков ОК, начиная с сентября 2024 года, наиболее популярными темами видео в категории «Увлечения» стали «кулинария», «рукоделие», а также «сад и огород». В этот период пользователи чаще всего интересовались видеоматериалами с мастер-классами, связанными с приготовлением осенних блюд, созданием теплых вязаных изделий и методами подготовки растений к зимнему периоду.

Отдых вне дома

В отличие от тех, кто предпочитает наслаждаться контентом дома, почти четверть россиян осенью регулярно выбираются на природу (24%). Еще 30% опрошенных готовы отправиться на природу лишь при хороших погодных условиях.

10% россиян выезжают только на дачу или по конкретной причине (например, для сбора грибов или на заранее запланированные мероприятия). 24% респондентов не покидают свои дома. Остальные 2% отметили, что уже живут в загородной местности или близко к природе.

Осенняя меланхолия

Большинство респондентов (43%) не испытывают уныния в осенний период и с наслаждением воспринимают эту пору года. 40% могут время от времени чувствовать легкую меланхолию. Всегда испытывают грусть при изменении сезона 15% участников опроса. Остальные не замечают взаимосвязи между своим настроением и временем года.

Среди способов поднять настроение в осенний период респонденты наиболее часто упоминали встречи с близкими и друзьями — 25%. На втором месте оказался шопинг с 14%, а на третьем — визиты в бары или рестораны — 11%. Также 8% респондентов сообщили о начале новых проектов, 7% — о посещении спортзалов и фитнес-клубов, и 6% задумались о смене рабочего места. В свою очередь, по 3% опрошенных выбрали онлайн-курсы и консультации с психологом.

Расходы в осенний период

Согласно проведенному исследованию, 35% россиян не ощущают изменений в своих расходах осенью. 18% респондентов затрудняются с оценкой этих изменений. 14% полагают, что их расходы немного возросли, в то время как 10% отмечают значительное увеличение. Также 11% респондентов заявили о небольшом уменьшении своих трат, а 12% — о существенно снизившихся расходах.

По информации ЮKassa, в промежутке с 16 сентября по 23 октября 2024 года, доходы ресторанов и кафе удвоились по сравнению с тем же периодом 2023 года. Общее количество покупок увеличилось на 49%, а число клиентов возросло на 27%. Средний чек составил 3150 рублей, что на 35% больше, чем годом ранее. В секторе цифровых товаров и игр наблюдается рост оборота на 16%. Число покупок в данной категории увеличилось на 10%, клиентов — на 15%, в то время как средний чек вырос на 6%, достигнув 514 рублей.