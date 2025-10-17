В ОЭЗ «Технополис Москва» создали оборудование для первичной очистки сточных вод

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», компания «ВДК ТП» наладила выпуск ступенчатых решеток для первичной очистки сточных труб, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что город по поручению мэра Москвы Сергея Собянина помогает промышленным компаниям, выпускающим продукцию для защиты окружающей среды. Новое изделие резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет проводить предварительную очистку сточных вод от механических загрязнений для повышения эффективности процесса фильтрации.

«Такие решетки применяются на насосных станциях, а также на водоочистных сооружениях. Благодаря конструктивным решениям оборудование компании может использоваться в технологических каналах любой глубины и ширины», — отметил Ликсутов.

Производством новой продукции занимается предприятие «ВДК ТП», которое входит в Группу «Полипластик». Конструкция также позволяет встраивать это оборудование в трубопроводные системы.

Развитие передовых технологий стало возможным благодаря мерам поддержки правительства столицы. Резиденты «Технополиса Москва» получают значительные налоговые льготы: на протяжении десяти лет они не платят налоги на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль для них снижена до 2% вместо стандартных 25%.

Компании-резиденты освобождены от таможенных платежей и НДС при импорте товаров и оборудования в рамках свободной таможенной зоны. Сбереженные финансовые ресурсы предприятия вкладывают в расширение производственных мощностей, а также в создание и внедрение инновационных решений.