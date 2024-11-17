В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали микросхему СВЧ трансформатора

Микросхему СВЧ трансформатора собственной разработки готовят к запуску в Зеленоградском нанотехнологическом центре (ЗНТЦ). Предприятие обладает статусом резидента ОЭЗ «Технополис Москва», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что, в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в городе активно поддерживается развитие наукоемких и высокотехнологичных производств. Благодаря этому обеспечивается рост отдельных отраслей, инициируются новые разработки, внедряются инновации и регистрируются результаты интеллектуальной деятельности.

«Резидент ОЭЗ столицы разработал и готовит к запуску в серийное производство важный компонент радиоэлектронной аппаратуры, который является полностью отечественным и призван заменить зарубежные аналоги. Изделие, востребованное в системах навигации, радиотехнике, телекоммуникациях и связи, появится на рынке в начале 2025 года. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 40 тыс. изделий в год», — сказал Гарбузов.

СВЧ симметрирующий трансформатор применяют, чтобы обеспечить устойчивый сигнал и согласовывать разнородные линии связи, уменьшая в них потери энергии. Благодаря устройству без увеличения мощности передаваемого сигнала расширяется зона покрытия сети, а также предотвращаются повреждение и перегрузка оборудования. Микросхему от компании «ЗНТЦ» разработали по российским ГОСТ, отечественных аналогов у нее нет.

По словам генерального директора компании ЗНТЦ Анатолия Ковалева, изделие разрабатывали более двух лет. Его разработчики ориентировались на создание полностью отечественного продукта.

«Сегодня на внутреннем рынке, испытывающим дефицит отечественных электронных компонентов, представлены только импортные микросхемы СВЧ симметрирующих трансформаторов. Производство наших изделий полностью локализовано, что гарантирует их высокую надежность и устойчивые поставки», — сказал Ковалев.

Он уточнил, что изделия разработали в соответствии с национальным стандартом. Сейчас ведется подготовка к внесению устройства в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

ЗНТЦ располагается на площадке Национального исследовательского университета МИЭТ ОЭЗ «Технополис Москва» и занимается разработкой и производством фотонных и электронных компонентов.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, за время деятельности особой экономической зоны компания начала выпускать 50 видов импортозамещающих продуктов микросистемной техники и микроэлектроники. Предприятие достигло 9 млрд рублей выручки.

«В конце февраля 2024 года компания запустила производство первого российского мультиплексора — устройства, которое обеспечивает работу оптоволоконного интернета. Мощности предприятия позволят осуществлять выпуск до 5 000 изделий ежегодно. Также на базе предприятия создан Центр интегральной фотоники с одной из самых мощных измерительных лабораторий в стране», — рассказал Дегтев.

Он добавил, что благодаря реализации данного проекта с инвестициями более 300 млн рублей компания смогла начать на собственной компонентной базе производство мультиплексора. Суммарный объем инвестиций компании в собственное развитие превышает 3,5 млрд рублей.