В ОЭЗ «Дубна» будут готовить специалистов для технологических предприятий

Особая экономическая зона «Дубна» и объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) обсудили перспективы сотрудничества в сфере привлечения и подготовки кадров, а также создание и развитие кампуса — комплексного проекта, который будет связывать вопросы подготовки квалифицированных кадров и развитие инфраструктуры ОЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Масштабный проект уже был одобрен президентом России Владимиром Путиным.

«В ОЭЗ „Дубна“ работает порядка 160 компаний различного профиля: от IT-разработок до производства широкого ассортимента продукции фармацевтической и косметической отраслей. Они активно расширяются, развиваются, выводят на рынок новые решения. Для этого им необходимы специалисты самого разного профиля. ОЭЗ «Дубна» активно привлекает на свою площадку талантливую молодежь, увлеченную научно-техническим творчеством, проводит хакатоны и ярмарки вакансий, поэтому эта площадка является идеальным местом для современного университетского кампуса», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Партнерство ОЭЗ «Дубна», как государственного института развития, и Объединенного института ядерных исследований, как крупнейшего международного исследовательского центра реализуется с 2021 года. Сейчас ОИЯИ сотрудничает с компаниями-резидентами ОЭЗ в области науки и техники, внедрения инноваций, проектов в области медицины, здравоохранения и фармацевтики, а также в укреплении кадрового потенциала резидентов ОЭЗ, института и предприятий наукограда.

«Мы убеждены, что начинать взаимодействие необходимо с самого раннего этапа — от школы и гимназии — и развивать до университета. Это требует внедрения цепочек подготовки кадров, которые бы тесно взаимодействовали с предприятиями ОЭЗ. В контексте текущего времени, когда наши молодые предприятия достигают ключевых этапов своего инвестиционного развития, возникает острая потребность в квалифицированных кадрах. Один из важнейших вопросов: как интегрировать образовательные учреждения с предприятиями ОЭЗ, чтобы подготовить профессионалов будущего», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Еще одним направлением совместной работы ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна» стало включение резидентов ОЭЗ в состав Совета директоров градообразующих предприятий города, который возглавляет директор ОИЯИ Григорий Трубников.

Институт уже помогает резидентам ОЭЗ разрабатывать новую продукцию и запускать серийное производство изделий и оборудования. Среди совместных проектов — создание биоактивных материалов медицинского и гигиенического назначения для ООО «Дубна-Биофарм», разработка и производство уникальных мицеллированных растворов для АО «Акванова рус», совершенствование и моделирование медицинских изделий одноразового применения для ООО «Паскаль медикал», производство оборудования и расходных материалов для диагностики заболеваний человека для ООО «БМК», а также создание центра электронно-лучевой обработки медицинских изделий для ООО «Акцентр».

Совместно с научно-производственным предприятием «Детектор» и Лабораторией ядерных реакций ОИЯИ был разработан испытательный ионный комплекс на базе циклотрона У-400.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.