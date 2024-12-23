В одном из дворов Подмосковья Дед Мороз прибыл на праздник на автовышке

В минувшие выходные праздничные гуляния с музыкой и зимними забавами прошли сразу в нескольких городских округах Подмосковья. Организовали мероприятия для детей и взрослых представители управляющих организаций, а также активные председатели советов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Новогодние представления прошли в подмосковном Пушкино по адресам: мкр. Серебрянка, д. 46 и Ярославское шоссе, д. 192, где более 300 детей получили сладкие подарки от специалистов управляющей компании.

Настоящим сюрпризом стало появление Деда Мороза. Он въехал во двор на автовышке, которую коммунальные службы используют для очистки кровель, кронирования деревьев и работ по ремонту фасадов.

Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра показали всем гостям творческое представление.

Праздничные мероприятия прошли и в Красногорске по адресу: ул. Успенская, д. 12. Гостей ждали хороводы, игры, викторины, развлечения и подарки.

Праздничная атмосфере царила и во дворах Раменского. В ЖК «Северный парк» жители нарядили новогоднюю ель, не обошлось и без традиционных забав — катания на лошади в санях.

Для всех посетителей сотрудники УК подготовили горячий чай, сладкие угощения, веселые песни и танцы со сказочными персонажами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.