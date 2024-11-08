В одной из школ Серпухова заменят окна

В корпусе лицея «Серпухов» началась замена окон в спортзале, сообщили в пресс-службе округа

Кроме уроков физической культуры в помещении проходят занятия различный школьных секций.

Здание школы было построено почти тридцать лет назад, в 1997 году, и за это долгое время оконные конструкции сильно устарели.

В настоящий момент завершены замеры окон и выполнены работы по производству новых конструкций. Впереди следующий этап — демонтаж старых и установка новых окон.

Подрядная организация обещает выполнить работы в максимально сжатые сроки — в течение ближайших 10 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.