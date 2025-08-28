В одной из школ Ногинска провели отработку действий при вооруженном нападении

В рамках всероссийских учений по отработке действий при вооруженном нападении на образовательные учреждения в настоящее время в 112 объектах образования Богородского округа проводятся вышеуказанные учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, согласно легенде учений, 28 августа центр образования № 4 в г. Ногинск захватили вооруженные террористы, которые заложили взрывное устройство и взяли в заложники педагогов и учащихся.

В учениях приняли участие Росгвардия, полиция, пожарно-спасательный гарнизон, 179-й спасательный центр, скорая помощь, а также сотрудники центра гражданской обороны окружной администрации.

Согласно разработанной инструкции, в этой ситуации охрана немедленно нажимает «тревожную» кнопку. Сигнал принимает Росгвардия и выезжает на место. В самой школе автоматически передается звуковое сообщение: «Внимание, вооруженное нападение! Просьба укрыться в помещении!». Сотрудники школы блокируют двери здания. Если преступники успели проникнуть внутрь, то баррикадируются двери классов, все отходят от дверей и окон.

В это время на пришкольной территорию прибывают экстренные службы, в том числе кинолог с собакой. Проводится проработка периметра, поиск взрывчатого вещества и его обозначение.

В результате грамотных и слаженных действий террористов удалось обезвредить, заложников — освободить. Учения в рамках антитеррористической безопасности в школах Богородского округа проводятся регулярно.

Итоги подвел заместитель начальника управления региональной безопасности администрации Богородского округа Михаил Пичугин.

«Проверили работу ответственных сотрудников учебного заведения, действия сотрудников ЧОПа, посмотрели на время прибытия расчетов и порядок их действий. Так как подобные ситуации уже давно отрабатываются всеми службами, все прошло штатно, порядок действий был соблюден правильно. Явных недочетов не допущено, но всегда есть что улучшить. Все замечания будут доведены до ответственных лиц», — сказал Пичугин.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.