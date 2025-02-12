В одной из школ Красноармейска полным ходом идут ремонтные работы

В Красноармейске ремонт Центра образования № 1 набирает обороты. Депутаты местного Совета Пушкинского совместно с представителями администрации округа оценили ход работ, которые обещают вдохнуть новую жизнь в это важное для города образовательное учреждение, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наш визит стал продолжением работы, начатой еще летом. Тогда, в ходе визита в школу по наказу жителей, депутатский корпус отметил необходимость серьезной модернизации учебного заведения», — рассказал председатель Совета депутатов Артем Садула.

На объекте сейчас трудятся 42 рабочих. Завершается демонтаж старых конструкций, и совсем скоро начнется следующий этап превращения школы в безопасное, современное и комфортное пространство для учеников и учителей.

Срок окончания работ намечен на август этого года, чтобы к новому учебному году ученики смогли вернуться в обновленные кабинеты. Жители Красноармейска не скрывают своей радости от начавшихся перемен.

Марина Кудряшова, мама двоих учеников этой школы, поделилась своими эмоциями.

«Старшее поколение помнит эту школу такой, какой она была десятилетиями. То, что сейчас происходит, — просто чудо. Мы с детьми каждый день проходим мимо ремонта и наблюдаем, как обновляется наша школа. Ждем не дождемся результата!» А отец будущей первоклассницы Дмитрий Власов добавил: «Ребенок пойдет в первый класс в обновленные классы, где все будет новое и безопасное. Спасибо всем, кто прислушался к нашей просьбе. Это не просто ремонт, а прекрасное начало для будущих поколений», — сказала она.

Всего в этом году отремонтируют 5 образовательных объектов:

- Гимназия № 3 в Ивантеевке;

- Центр образования № 1 в Красноармейске;

- Ашукинский образовательный комплекс;

- Образовательный комплекс № 4 (детский сад «Аленушка») в поселке Зверосовхоза;

- Образовательный центр № 7 (детский сад «Ромашка») в Ивантеевке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.