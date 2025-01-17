В одной из школ Богородского округа проверили организацию горячего питания

Депутаты Богородского округа проверили организацию горячего питания и условия обучения школьников в образовательном учреждении. В рамках рабочей поездки депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Сергей Жулябин совместно с родителями учащихся посетил центр образования № 26 и провел контроль организации питания обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе визита депутат с родителями оценили условия обучения и безопасность школьников в учебном заведении, организацию питания детей, проверили соответствие приготовленных блюд утвержденному меню, санитарное состояние обеденного зала. Замечаний по обеспечению учащихся горячим питанием выявлено не было. Проверка качества горячего питания в школах Богородского округа будет продолжена.

С 2020 года в Московской области заработал проект «Родительский контроль», в рамках которого родители учеников могут прийти в школу и попробовать еду, которую дают детям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.