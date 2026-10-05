В Одинцовском техникуме провели информационные часы и день самоуправления

Мероприятия на площадке ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» организовали амбассадоры федеральной программы «Профессионалитет» и студенческий актив под руководством советника директора по воспитанию Инны Кузнецовой.

На информационных часах учащиеся узнали об истории профессий, востребованных на рынке труда, и связи учебных дисциплин с реальными производственными задачами.

День самоуправления стал практическим продолжением этой темы. Преподаватели передали студентам право вести занятия по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Студенты-дублеры подготовили конспекты, провели практические работы и оценили результаты учебной деятельности групп.

Такой формат помогает учащимся осознать ответственность за образовательный процесс, развивает организаторские навыки и укрепляет уважение к труду педагогов.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.