В Одинцовском техникуме провели информационные часы и день самоуправления
Фото - © ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
Студенты «Одинцовского техникума» 3 октября участвовали в информационных часах и дне самоуправления, приуроченных ко Дню среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мероприятия на площадке ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» организовали амбассадоры федеральной программы «Профессионалитет» и студенческий актив под руководством советника директора по воспитанию Инны Кузнецовой.
На информационных часах учащиеся узнали об истории профессий, востребованных на рынке труда, и связи учебных дисциплин с реальными производственными задачами.
День самоуправления стал практическим продолжением этой темы. Преподаватели передали студентам право вести занятия по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Студенты-дублеры подготовили конспекты, провели практические работы и оценили результаты учебной деятельности групп.
Такой формат помогает учащимся осознать ответственность за образовательный процесс, развивает организаторские навыки и укрепляет уважение к труду педагогов.
Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.
Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.