В Одинцовском техникуме прошел день открытых дверей

В Одинцовском техникуме прошел единый день открытых дверей, где амбассадоры профессионалитета совместно с педагогами рассказали всем присутствующим о программах ФП «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Одинцовский техникум является участником кластеров: топливно-энергетический комплекс; туризм и сфера услуг.

Участников единого дня открытых дверей поприветствовала директор техникума Светлана Кострикова. В ходе проведения мероприятия школьникам и родителям рассказали о перспективах обучения в техникуме по образовательным программам профессионалитета, о предприятиях-партнерах техникума, а также о трудоустройстве в данные организации. Далее для участников провели экскурсию по учебно-производственным мастерским и лабораториям техникума.

Школьники прошли профессиональные пробы и приняли участие в мастер-классах по специальностям «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и «Сварочное производство».

На родительском собрании сотрудники техникума рассказали о специальностях, ориентированных на запрос работодателей, а также проконсультировали по вопросам поступления учащихся в техникум.

Подробную информацию о поступлении можно узнать на официальном сайте учебного заведения.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.