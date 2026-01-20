В Одинцовском парке 25 января пройдет праздник ко Дню студента

Праздник, посвященный Дню российского студенчества, состоится 25 января с 15:30 до 19:30 в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей ждут квиз-битва студентов, квартирник с выступлением группы Red Star Band, фотозона с баблами для ярких снимков, а также бесплатный мастер-класс по катанию на коньках. В этот день студенты смогут бесплатно посетить каток при предъявлении студенческого билета.

День российского студенчества отмечается 25 января с 2005 года. Традиция праздника связана с подписанием в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета. Сначала этот день отмечался как день рождения университета, а затем стал праздником всего студенческого сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.