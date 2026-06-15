В Одинцовском округе завершают благоустройство двора в Голицыно

Благоустройство дворов на Заводском проспекте в Голицыно завершат до конца недели 2026 года. Работы проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Одинцовском округе комплексно благоустроят 12 дворов, где проживают около 7,7 тысячи человек. В июле завершаются работы у домов № 24, 27, 28, 30 и 31 на Заводском проспекте в Голицыно.

Здесь отремонтируют 910 квадратных метров проезжей части, обустроят 960 квадратных метров новых пешеходных дорожек и 1250 квадратных метров парковочных мест. Также подрядчик заменит более одного километра бордюрного камня.

«Основные работы будут завершены уже до конца недели», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

По его поручению во дворе дополнительно обустроят контейнерную площадку: основание заасфальтируют, на внешней части установят створки. Места для урн и лавочек, а также вопросы озеленения окончательно согласуют с жителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.