В Одинцовском округе запустили социальный раунд «Засветись!»

Госавтоинспекция проводит социальный раунд «Засветись!» совместно с региональными министерствами и ведомствами при поддержке общественной организации «Союз БДД». Акция охватывает участников дорожного движения разных возрастов и социальных групп. Автоинспекторы проводят профилактические мероприятия на дорогах, беседы в школах, детских садах, МФЦ, торгово-развлекательных центрах, спортшколах и на АЗС, а также флешмобы и селфи-акции.

По статистике, каждое пятое ДТП в регионе — наезд на пешехода. За девять месяцев года произошло 572 такие аварии, погибли 96 человек. Из общего числа наездов 190 случились в темноте. Лишь 6% пострадавших пешеходов использовали световозвращатели. В темное время суток и при плохой погоде водитель видит лишь 5% от того, что замечает днем.

Пешеход в темной одежде виден в ближнем свете фар с расстояния 25–30 метров. Световозвращатель увеличивает его до 150–200 метров, дает водителю до 25 секунд на принятие решения и снижает риск гибели пешехода на 70%.

Автоинспекторы напоминают, что вне населенных пунктов в темноте правила дорожного движения РФ обязывают пешеходов носить световозвращающие элементы на верхней одежде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.