В Одинцовском округе запустили медицинские чаты в MAX

Жители Одинцовского округа могут подключиться к медицинским чатам в мессенджере MAX для оперативной связи с руководителями медучреждений. Сервис предназначен для решения организационных вопросов и работает ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме воскресенья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медицинские чаты созданы в рамках цифровых сервисов для удобства жителей. Они позволяют напрямую обратиться к руководству медицинских организаций округа и оперативно получить ответ по организационным вопросам.

Присоединиться к чату «Одинцово.Здоровье» в мессенджере MAX можно по размещенной ссылке. Для быстрого рассмотрения обращения необходимо кратко описать проблему, указать поликлинику прикрепления и ознакомиться с правилами общения в закрепленном сообщении. За их соблюдением следит модератор.

Чат работает ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме воскресенья. Сообщения, отправленные вне этого времени, автоматически удаляются. Сервис не предназначен для медицинских консультаций: врачи не назначают лечение через мессенджер, а обращение в чате не считается официальным. Скорая помощь к чату не подключена, в экстренных случаях следует звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.