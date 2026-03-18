В Одинцовском округе заложили капсулу в основание детсада

Капсулу времени заложили 17 марта в основание нового детского сада на 260 мест в деревне Солманово Одинцовского округа. В церемонии приняли участие глава округа Андрей Иванов и жители ЖК «Одинцовские кварталы». Открытие учреждения запланировано на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детский сад построит группа компаний «Вектор». Он станет первым этапом образовательного кластера «Эврика», в который также войдут второй детский сад на 260 мест и школа на 1100 учеников.

«Сегодня мы закладываем капсулу в основание будущего детского сада в деревне Солманово. Для любой территории детский сад — особое место. Уже в 2027 году здесь откроется современное здание на 260 мест со всем необходимым для развития детей. Этот садик станет частью большого образовательного комплекса, который строится в ЖК «Одинцовские кварталы»», — отметил Андрей Иванов.

Площадь трехэтажного здания составит 3,85 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют игровые и учебные помещения, спортивные зоны, медицинские и процедурные кабинеты, комнаты отдыха, буфеты и раздевалки. Проект предусматривает просторные уличные площадки.

Второй детский сад планируют построить в 2028 году, школу — в 2031 году. На прилегающей территории создадут спортивные и игровые площадки, а также стадион.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.