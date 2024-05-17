В Одинцовском округе за пять лет возвели четыре школы

С 2019 году в Одинцовском округе построили четыре школы. Они рассчитаны в общей сложности на 5 тыс. мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Помимо этого, три учреждения капитально отремонтировали. Также в округе открылись восемь детсадов. Туда смогут ходить 2370 малышей. Детский сад № 10 в Одинцове, которому почти полвека, обновили в 2023 году.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что в этом году в округе огромный темп социального строительства.

«Мы планируем ввести еще шесть школ, в том числе в новых микрорайонах — это еще около 4 тыс. мест для детей. Построим пять садиков за счет инвесторов, которые будут переданы муниципалитету». Андрей Иванов Глава Одинцовского округа

Андрей Иванов доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что продолжается и капремонт социальных объектов. В этом году вновь свои двери откроют школа им. Пронина в Звенигороде, Большевяземская СОШ, детсады № 55 и № 65 в Одинцово. Работы также идут в стационаре Перхушковской больницы и хирургическом корпусе Одинцовской больницы.