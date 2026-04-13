В Одинцовском округе за неделю приняли более 8300 вызовов

Более 8300 обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа с 6 по 12 апреля 2026 года. Чаще всего жители вызывали скорую помощь, полицию и экстренные службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За отчетный период операторы приняли свыше 8300 обращений. Из них 3792 вызова касались скорой медицинской помощи. В полицию и Госавтоинспекцию жители обратились 1530 раз, по линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 162 вызова, в газовую службу — 284.

Специалисты также развеяли распространенный миф о том, что пожарные якобы приезжают на вызов без воды.

«Пожарные машины никогда не выезжают на вызов с пустой цистерной. Заступая на дежурство, расчет проверяет технику и полностью заправляет ее», — пояснили в системе-112.

Стандартная автоцистерна вмещает от 3 до 6 тонн воды. Однако при подаче от 3,5 до 7 литров в секунду и одновременной работе нескольких стволов этот объем может израсходоваться за 5–7 минут. Поэтому часть расчета сразу прокладывает магистральную линию к ближайшему гидранту или водоему, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. В экстренных ситуациях жителям напоминают о необходимости звонить по номеру 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.