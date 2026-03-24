В Одинцовском округе за неделю приняли более 6200 вызовов в системе-112

Свыше 6200 обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа с 16 по 22 марта. Чаще всего жители вызывали скорую помощь, полицию и экстренные службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За неделю операторы приняли 6200 с лишним обращений. Больше всего вызовов пришлось на скорую медицинскую помощь — 3172. В полицию и ГИБДД жители обратились 1515 раз, по линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 232 вызова, в газовую службу — 601.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили водителям о правилах безопасности в период обильных луж. При въезде в воду на высокой скорости возможен эффект аквапланирования, когда автомобиль теряет сцепление с дорогой и становится неуправляемым. Влага также снижает эффективность тормозов и может вызвать гидроудар двигателя, если вода попадет в цилиндры.

Кроме того, вода способна повредить электронику автомобиля и скрывает ямы или открытые люки. Специалисты рекомендуют заранее снижать скорость перед лужами, по возможности объезжать их и после проезда просушивать тормоза несколькими легкими нажатиями на педаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.