В Одинцовском округе за неделю приняли более 6 000 вызовов

Свыше 6 тыс. обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа со 2 по 8 марта. Большинство вызовов касалось скорой помощи, также жители обращались в полицию, МЧС и газовую службу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Со 2 по 8 марта операторы системы-112 Одинцовского городского округа приняли более 6000 обращений от жителей. Наибольшее число вызовов — 3121 — пришлось на скорую медицинскую помощь. В полицию и ГИБДД граждане обращались 1424 раза. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 115 сообщений, еще 318 вызовов поступило в газовую службу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.