В Одинцовском округе за неделю приняли более 6 900 вызовов по номеру 112

С 16 по 22 февраля операторы системы-112 Одинцовского городского округа приняли свыше 6900 обращений от жителей и гостей муниципалитета. Чаще всего граждане вызывали скорую медицинскую помощь — зафиксировано 3505 обращений.

В полицию и ГИБДД поступило 1665 вызовов. По линии МЧС и пожарной охраны зарегистрировано 150 обращений, в газовую службу — 386 вызовов.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили об ответственности за ложные вызовы экстренных служб. Заведомо ложный вызов специализированных служб, в том числе из хулиганских побуждений, влечет административную ответственность по статье 19.13 КоАП РФ. Все разговоры в Системе-112 записываются, а номера заявителей определяются автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.