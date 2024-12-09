В Одинцовском округе выявлен факт незаконного недропользования

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли два постановления об административном наказании по факту незаконного недропользования в Одинцовском городском округе. Административные протоколы поступили в министерство из ОМВД России по округу, сотрудники которого установили факт нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение было допущено ООО «Промбетон», которое производит товарный бетон в деревне Лайково. Сотрудники полиции установили, что в производственном процессе использовалась вода из двух артезианских скважин. При этом за лицензией на недропользование предприятие в Минэкологии не обращалось. По итогам рассмотрения протоколов общество оштрафовано на общую сумму 850 тысяч рублей.

Это уже не первое нарушение, выявленное в последнее время в деревне Лайково. Ранее Минэкологии объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований правообладательнице земель, на которых незаконно складированы грунты и строительные отходы; помимо этого гражданка еще и возвела забор, препятствовавший свободному доступу жителей к реке Закзе.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.