В Одинцовском округе выявили и устранили 40 дефектов детских горок в 2024 году

Мониторинг состояния детских игровых площадок проводится министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно и в любое время года. Особое внимание уделяется детским игровым горкам, которые являются важным элементом безопасности и комфорта на площадке, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы проверяют их на соответствие правилам эксплуатации и безопасности. Так, в Одинцовском городском округе с начала года выявили 40 дефектов детских горок. Все они были оперативно устранены.

В ходе проверки специалисты уделяют внимание наличию мягкого покрытия под горками, а также оценивают состояние креплений и поверхности оборудования, чтобы выявить возможные повреждения или износ. Кроме того, проверяют наличие информационных табличек с правилами эксплуатации и рекомендациями по безопасному использованию оборудования.

В случае обнаружения нарушений инспекторы передают выявленные дефекты в работу ответственным организациям для их скорейшего устранения.

Сообщить о дефектах или повреждениях можно напрямую инспекторам через сайт министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.