В Одинцовском округе усиливают меры к летнему сезону

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудила в Одинцовском округе подготовку к пожароопасному и купальному сезонам 2026 года. Особое внимание уделили безопасности на воде и в лесах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации Одинцовского округа прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В обсуждении участвовали представители надзорных и правоохранительных органов, центра ГИМС, лесничеств, Роспотребнадзора, Одинцовской областной больницы и ресурсоснабжающих организаций. Главной темой стала подготовка к теплому лету и снижение рисков для жителей.

Купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа. В округе действуют 11 разрешенных мест отдыха у воды без купания и два официальных пляжа — в пансионатах «Поляны» и «Лесные дали» в Горках-10. При этом выявлено 22 несанкционированных места массового купания. За последние три года там произошло 18 происшествий, погибли 12 человек. Проблемные территории будут патрулировать мобильные группы с участием правоохранителей и волонтеров.

Глава округа Андрей Иванов поручил проработать вопрос увеличения числа официальных пляжей. Рассматриваются участки в деревнях Волково и Гигирево, а также берег в районе Николиной горы — так называемый пляж «Дипломат». В 2027 году планируется начать его благоустройство, чтобы в 2028 году открыть для законного купания.

Пожароопасный период в Подмосковье длится с 20 марта по 15 ноября. В Одинцовском округе более 56 тыс. гектаров занимают земли лесного фонда, в зоне риска находятся 17 населенных пунктов и 23 СНТ. За пять лет произошло 19 лесных пожаров, в 2025 году — один лесной пожар и два пала травы. В округе работают три модульных пожарных поста и четыре камеры видеомониторинга, способные обнаруживать возгорания на расстоянии до 20 километров. С 15 марта по 15 ноября в регионе запрещен пал сухой травы, штрафы составляют от 30 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.