В Одинцовском округе студенты техникума посетили лекцию о криминалистике

Студенты Одинцовского техникума 5 марта посетили интенсивную лекцию в библиотеке семейного типа №4 в Одинцовском округе. Эксперт-криминалист Виктория Прохорова рассказала о видах экспертиз и их роли в раскрытии преступлений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло на площадке библиотеки №4. Виктория Прохорова раскрыла ключевые аспекты работы эксперта-криминалиста и подробно объяснила, как организован процесс криминалистической экспертизы. Особое внимание она уделила почерковедческой, биологической и судебно-медицинской экспертизам, а также их значению при расследовании преступлений.

Эксперт представила образцы вещественных доказательств и разобрала реальный случай из практики, показав, как микроскопические детали могут стать решающими для следствия.

Студенты смогли самостоятельно поработать с образцами. Это позволило им лучше понять специфику профессии, ее ответственность и требования к точности. Встреча завершилась обсуждением и ответами на вопросы участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.