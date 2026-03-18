В Одинцовском округе студенты МГИМО встретились с ВТБ

Профориентационная встреча студентов Университетского колледжа МГИМО с представителями Банка ВТБ прошла 16 марта в Одинцове. Эксперты рассказали будущим специалистам по банковскому делу о стажировках и трудоустройстве в финансовой сфере, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Университетском колледже МГИМО состоялась встреча студентов второго и третьего курсов специальности «Банковское дело» с экспертами по управлению персоналом Банка ВТБ (ПАО). Мероприятие посвятили требованиям современного финансового рынка к молодым специалистам и возможностям построения карьеры в банковской системе.

Основная часть встречи была посвящена программам практики и стажировки, а также перспективам трудоустройства в филиальной сети банка после окончания колледжа. Специалисты подробно разобрали типичные ошибки при составлении резюме и объяснили, как заинтересовать работодателя с первых строк. С выпускниками провели индивидуальную работу по заполнению реальных анкет.

В завершение сотрудники банка организовали для студентов интеллектуальную викторину. Встреча прошла в рабочей и доброжелательной атмосфере и позволила участникам получить практические рекомендации для старта карьеры в банковской сфере.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.