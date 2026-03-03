В Одинцовском округе студенты МГИМО обсудили цифровую безопасность

Занятие «Цифровой щит» прошло 2 марта в колледже МГИМО в Одинцовском округе. Студенты обсудили кибергигиену, современные угрозы и значение цифровой грамотности, а 5 марта здесь состоится лекция топ-менеджера Сбера о будущем банковской системы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке колледжа МГИМО-Одинцово 2 марта рассмотрели актуальные вопросы цифровой безопасности. В рамках занятия «Цифровой щит» студенты обсудили кибергигиену как часть личной ответственности, природу современных киберугроз и значение цифровой грамотности в повседневной жизни.

Наставники колледжа отметили, что в условиях, когда технологии формируют реальность, важно не только пользоваться цифровыми сервисами, но и понимать принципы их работы. По их словам, обучение направлено на развитие системного мышления и умения анализировать процессы глубже.

Кроме того, 5 марта для студентов и преподавателей факультета финансовой экономики МГИМО запланирована лекция заместителя председателя правления ПАО «Сбербанк» Тараса Скворцова «Нужны ли банки и как они работают». Он представит модель финансового управления банком, расскажет об особенностях стратегии и структуры Сбера, роли финансовой функции и поделится практическими рекомендациями по построению карьеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.