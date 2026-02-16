В Одинцовском округе стартовала профилактическая акция «Автобус»

В Одинцовском округе с 16 по 22 февраля проходит профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие «Автобус» проводится для снижения аварийности на пассажирском транспорте и усиления контроля за соблюдением законодательства при перевозках. Особое внимание уделяется проверке режима труда и отдыха водителей, техническому состоянию автобусов и предотвращению нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции следят за тем, чтобы юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняли все требования при организации перевозок. Водителей проверяют на соблюдение правил, особенно при перевозке пассажиров.

Ранее в округе проводилась акция «Пешеход», целью которой было предотвращение ДТП с участием пешеходов. Основные нарушения — переход дороги в неположенном месте, неожиданный выход на проезжую часть и отсутствие световозвращающих элементов на одежде. Госавтоинспекция напоминает, что световозвращатели значительно повышают видимость пешеходов в темное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.