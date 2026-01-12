В Одинцовском округе стартовала акция по безопасности на пешеходных переходах

С 12 по 18 января в Одинцовском округе проходит профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на повышение безопасности пешеходов и предупреждение нарушений ПДД, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе с 12 по 18 января проводится профилактическая акция «Пешеходный переход». Ее цель — повысить безопасность пешеходов и установить взаимовежливые отношения между участниками дорожного движения.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание нарушениям правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов. Особое внимание инспекторы обращают на переход проезжей части в неположенном месте, движение на запрещающий сигнал светофора и отсутствие световозвращающих элементов у пешеходов в темное время суток.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам или обочинам, а при их отсутствии — по краю проезжей части. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы. Переходить дорогу следует по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Перед выходом на нерегулируемый переход необходимо убедиться в безопасности.

В отделе Госавтоинспекции подчеркнули, что соблюдение правил дорожного движения помогает избежать аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.