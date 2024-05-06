В Одинцовском округе состоялась акция по высадке деревьев
6 мая в Одинцовском городском округе прошла акция по высадке деревьев. Было высажено 4 тыс. саженцев ели, сообщает пресс-служба организаторов.
Мероприятие было приурочено к 10-летию Олимпиады в Сочи.
Организаторами акции стали фонд развития правовой культуры и правосознания, экопроект «Зеленая планета ELS», благотворительный фонд «Вместе — ЛЕГКО».
«Когда я лечу по трассе, я ощущаю, как свежий воздух наполняет меня, придавая сил и вдохновения! Природа дает мне энергию и мотивацию — это бесспорно. Поэтому я очень рад, что в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи мы посадили новый лес из нескольких тысяч маленьких елей. Вместе с ними будут расти новые чемпионы, а мир будет зеленее и краше», — сказал Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков.
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