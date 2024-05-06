В Одинцовском округе состоялась акция по высадке деревьев

Мероприятие было приурочено к 10-летию Олимпиады в Сочи.

Организаторами акции стали фонд развития правовой культуры и правосознания, экопроект «Зеленая планета ELS», благотворительный фонд «Вместе — ЛЕГКО».

«Когда я лечу по трассе, я ощущаю, как свежий воздух наполняет меня, придавая сил и вдохновения! Природа дает мне энергию и мотивацию — это бесспорно. Поэтому я очень рад, что в честь 10-летия Олимпийских игр в Сочи мы посадили новый лес из нескольких тысяч маленьких елей. Вместе с ними будут расти новые чемпионы, а мир будет зеленее и краше», — сказал Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.