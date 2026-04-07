В Одинцовском округе снижается уровень воды в реках

Уровень воды в большинстве рек Одинцовского округа продолжает снижаться, паводковую ситуацию контролируют на 11 водных объектах. Наиболее уязвимыми остаются реки Незнайка, Ликова и Вяземка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе фиксируют устойчивое снижение уровня воды в большинстве рек. Под постоянным контролем находятся 11 водных объектов. Наиболее угрожаемыми ранее считались реки Незнайка, Ликова и Вяземка, где специалисты особенно внимательно отслеживают изменения гидрологической обстановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.