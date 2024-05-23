В Одинцовском округе разработают проект благоустройства в деревне Маслово

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств федерального бюджета.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта освоения лесов, проекта благоустройства лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи деревни Маслово», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта освоения лесов, проекта благоустройства лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский округ, вблизи д. Маслово».

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.