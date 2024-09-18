В Одинцовском округе проверят качество воздуха

Инспекторы экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области возьмут пробы воздуха в 8-м микрорайоне города Одинцово. Контроль будет проведен экологической лабораторией ГКУ «Мособлэкомониторинг» до 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пост в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг по пяти загрязняющим веществам: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак.

Установка постов наблюдения за атмосферным воздухом была начата ГКУ «Мособлэкомониторинг» в 2020 году. Сегодня в регионе насчитывается более 300 таких станций. Эта система постоянно расширяется и совершенствуется. Ее использование позволяет повышать качество жизни в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.