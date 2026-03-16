В Одинцовском округе провели встречу для родителей дошкольников

Просветительское мероприятие для родителей дошкольников прошло 14 марта 2026 года на базе Одинцовской гимназии №14. Участникам рассказали о современных методиках воспитания и развития детей и предложили практические занятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родители познакомились с эффективными способами воспитания и развития детей дошкольного возраста и обменялись опытом. Особое внимание уделили игровым методикам. Участникам показали, как занятия с мячами помогают развивать мелкую моторику, внимание и концентрацию. На практике родители освоили базовые упражнения, которые можно использовать дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.