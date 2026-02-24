В Одинцовском округе провели уроки ко Дню родного языка

Информационные часы, посвященные Международному дню родного языка, прошли 20 февраля в Одинцовском техникуме Подмосковья. Студенты узнали об истории праздника и роли языка в формировании культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Информационные часы организовала советник директора по воспитанию Инна Кузнецова совместно со студенческим активом. Участникам рассказали об истории Международного дня родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля, а также о значении родного языка в нравственном и духовном развитии личности. Отдельное внимание уделили многообразию языков мира и их влиянию на культуру и идентичность народов.

Организаторы подчеркнули, что такие встречи помогают студентам осознать культурную принадлежность и бережно относиться к языковому наследию.

Кроме того, с 16 по 20 февраля студент техникума Максим Кабушев вместе с наставником Викторией Королевой принял участие в отборочном этапе Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы — 2026». Соревнования по компетенции «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения» прошли на базе Можайского техникума. Представитель Одинцовского округа занял пятое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.