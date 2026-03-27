В Одинцовском округе провели семинар по предпринимательству для студентов

Семинар о предпринимательстве и самозанятости прошел 26 марта для студентов Одинцовского техникума в Подмосковье. Участникам рассказали о первых шагах к открытию собственного дела и возможностях для молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг, 26 марта, студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» приняли участие в семинаре «Предпринимательство и самозанятость: первые шаги к профессиональной самостоятельности».

В ходе встречи ребятам разъяснили, как начать путь в бизнесе и оформить самозанятость, а также какие меры поддержки и форматы деятельности сегодня доступны молодежи.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.