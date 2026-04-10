В Одинцовском округе провели мероприятие к 65-летию полета в космос

Тематическое мероприятие «65 лет в космосе» прошло 9 апреля в Одинцовском техникуме в рамках Недели космоса. Студентам рассказали о первом полете человека в космос, развитии технологий и роли ВКС в обеспечении безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на площадке ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». Его провели советник директора по воспитанию Инна Кузнецова и представитель управления 15-й армии ВКС, подполковник Денис Илюхин.

Студентам рассказали об истории первого полета человека в космос, современном развитии космических технологий и перспективах дальнейших исследований. Отдельное внимание уделили роли Воздушно-космических сил в обеспечении безопасности страны.

В формате открытого диалога обучающиеся смогли задать вопросы о космосе и влиянии технологий на повседневную жизнь. Для студентов также организовали кинолекторий и тематический «Космический диктант».

Неделя космоса стала заметным событием в образовательной жизни техникума и была направлена на расширение кругозора и интереса молодежи к научным исследованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.