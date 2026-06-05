В Одинцовском округе провели марафон ко Дню русского языка

Образовательный марафон «Русский язык: богатство и наследие» прошел 4–5 июня в Одинцовском техникуме и был приурочен ко Дню русского языка. Для студентов организовали тематические занятия, викторины и Всероссийскую олимпиаду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на площадке ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». Его подготовили актив студентов и советник директора по воспитанию Инна Кузнецова. В программу вошли информационный час «Гордость и богатство русского языка», викторина и игра «Словарный запас», кинолекторий, а также Всероссийская олимпиада по русскому языку «Свет языка: русская душа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.