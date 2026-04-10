В Одинцовском округе провели круглый стол по семейному праву

Круглый стол «Роль семейного права в России и мире» прошел 8 апреля в Университетском колледже МГИМО в Одинцове. Участники обсудили новеллы законодательства, демографическую политику и меры поддержки семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовали юридический клуб университетского колледжа совместно с кафедрой гражданского и предпринимательского права международно-правового факультета Одинцовского филиала МГИМО. Круглый стол состоялся в рамках VIII межвузовской научно-практической конференции «Актуальные вопросы студенческой науки в современном информационном обществе».

Работа проходила в двух секциях: «Основные направления семейной политики России в сфере регулирования брачно-семейных отношений» и «Взаимосвязь семейного права с другими отраслями права». В обсуждении приняли участие студенты специальностей «Юриспруденция» и «Право и организация социального обеспечения», обучающиеся международно-правового факультета МГИМО-Одинцово, а также студенты колледжа права имени Н. С. Киселевой при Университете имени О. Е. Кутафина.

Участники рассмотрели вопросы государственной семейной и демографической политики, изменения в российском законодательстве, признание фиктивных браков с иностранными гражданами недействительными, меры поддержки многодетных семей и семей с детьми, создание алиментных фондов и правовые основы вспомогательных репродуктивных технологий. По итогам обсуждений организаторы выбрали лучшие доклады и вручили их авторам сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.