В Одинцовском округе провели День наставника в техникуме

Информационный час «День наставника» прошел 2 марта в Одинцовском техникуме в рамках программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Студенты узнали об истории праздника и роли наставничества в профессиональном становлении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на площадке ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». Обучающимся рассказали, как появился День наставника и почему поддержка опытных педагогов, мастеров и старших товарищей важна при выборе профессии и развитии навыков. Отдельное внимание уделили примерам успешного наставничества и его влиянию на формирование ответственного отношения к учебе.

В преддверии праздника в техникуме также прошла встреча студентов с выпускниками. Бывшие обучающиеся поделились воспоминаниями о студенческой жизни и рассказали о первых шагах в профессии после окончания учебного заведения.

Выпускники подчеркнули, что помощь старших коллег помогла им преодолеть трудности и определиться с профессиональным путем. По их словам, именно наставники сыграли ключевую роль в становлении их как специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.