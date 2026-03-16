В Одинцовском округе провели час истории о Московском княжестве

Час истории на тему становления Московского княжества прошел 16 марта в Одинцовском техникуме. Студентам рассказали о развитии государства от Даниила Александровича до Ивана Великого и показали документальный фильм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие состоялось на площадке ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». Его организовали в рамках плана мероприятий по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также в связи с празднованием Года единства народов России. Мероприятие прошло в соответствии с законом Московской области «О праздничных днях и памятных датах Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.