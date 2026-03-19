В Одинцовском округе провели акцию «Россия — семья семей»

Просветительская акция «Россия – семья семей» прошла 18 марта в Одинцовском округе в День воссоединения Крыма с Россией. Площадкой мероприятия стала библиотека №1, где участники написали диктант с цитатами президента России. Акция состоялась в рамках Года единства народов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабное мероприятие прошло по всей стране на 5 тыс. площадок. В Одинцове к акции присоединились окружные депутаты, ветераны, общественники, члены Общественной палаты, «Серебряные волонтеры», молодогвардейцы, школьники и студенты.

Участники писали под диктовку цитаты президента Российской Федерации Владимира Путина, посвященные единству русского народа. Текст зачитывали на русском языке, при этом выполнить работу можно было на любом языке, изучаемом в России. Каждый участник получил сертификат о прохождении диктанта.

«Важнейшими задачами акции являются популяризация русского языка как языка государствообразующего народа и языка межнационального общения, а также укрепление гражданского мира и согласия», — отметила председатель местного совета сторонников партии «Единая Россия» Одинцовского округа Надежда Дмитриева.

Организатором акции выступил дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.