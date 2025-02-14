Сотрудники 2-го Отдела полиции УМВД России по Одинцовскому округу в рамках акции «Осторожно — мошенники!» провели с местными жителями беседу, направленную на профилактику дистанционного мошенничества, сообщает пресс-служба администрации округа.

Полицейские рассказали гражданам о схемах, используемых злоумышленниками, обратили внимание на необходимость быть бдительными при подозрительных звонках и общении с незнакомыми людьми. Особое внимание было уделено неразглашению персональных данных, паролей и реквизитов банковских карт.

В завершение беседы присутствующим раздали тематические памятки.

Цель акции — правовое информирование граждан о фактах распространенного мошенничества при помощи мобильных телефонов и сети Интернет. Жителей Одинцовского округа призывают быть бдительными и осторожными, не поддаваться на уловки мошенников. А также рекомендуется незамедлительно сообщать в полицию обо всех подозрительных незнакомцах, которые настойчиво пытаются навязать свое общение или стремятся войти в дом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.