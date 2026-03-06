В Одинцовском округе прошла лекция зампреда Сбербанка

Лекция заместителя председателя ПАО «Сбербанк» Тараса Скворцова прошла 5 марта в Одинцовском филиале МГИМО в Подмосковье. Спикер рассказал студентам о роли банков в современной экономике и работе финансовой системы в условиях санкций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тарас Скворцов выступил перед студентами финансово-экономического факультета с лекцией «Нужны ли банки и как они работают?». Он отметил, что банковский сектор переживает глобальные изменения, однако «Сбербанк», по его словам, смог укрепить позиции.

«Я считаю, что важно рассказать об этом студентам, потому что именно они будут вместе с нами продолжать наше дело. Мы гордимся тем, что у нас в 2025 году 99,99% всех попыток мошенничества в сторону наших клиентов были остановлены. Именно благодаря тому, что мы выстроили серьезную и сложную систему защиты и контроля», — отметил заместитель председателя ПАО «Сбербанк» Тарас Скворцов.

После лекции студенты задали спикеру вопросы о современных технологиях и работе финансовых организаций. По их словам, такие встречи помогают лучше понять будущую профессию и быстрее погрузиться в профессиональную среду.

«Эта лекция была интересной, потому что я получил знания о сфере, где буду работать. Еще для меня было важно понять, какие технологии сейчас применяются», — поделился студент 3-го курса Михаил Руденя.

Студент 2-го курса Сергей Белобосов подчеркнул, что подобные мероприятия носят практико-ориентированный характер и способствуют профессиональному развитию обучающихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.