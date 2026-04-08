В Одинцовском округе прошла деловая игра о принятии законов

Студенты университетского колледжа МГИМО-Одинцово 6 апреля приняли участие в VII деловой игре «Процедура принятия законов в Российской Федерации», где обсудили и проголосовали за два законопроекта. Один из них не получил поддержки, второй был одобрен почти единогласно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выступили в роли депутатов и сенаторов и провели обсуждение законодательных инициатив в формате, приближенном к работе парламента. В повестку вошли два законопроекта.

Инициатива о защите национального кинопроката не прошла голосование, тогда как проект о компенсациях медицинским и педагогическим работникам поддержали почти единогласно и одобрили в Совете Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.