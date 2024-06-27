В Одинцовском округе пройдет экологическая акция «Чистый лес»

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В деревне Зайцево Одинцовского городского округа 13 июля с 10:00 до 12:30 пройдет экологическая акция «Чистый лес». Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», осуществляемого при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная цель инициативы акции: поддерживать леса региона в благоприятном состоянии.

Главных задач две — реализация национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» и обустройство мест массового отдыха населения, расположенных на территории лесного фонда Московской области и прилегающих к местам массового отдыха граждан.

Участники акции «Чистый лес» проводят расчистку лесных участков от валежника и от мусора, удаление упавших деревьев и сухостоя, вывоз и утилизацию валежника и мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.