В Одинцовском округе пройдет динамический показ возможностей бронетехники
Фото - © Телеграмм канал парка Патриот
11 мая 2024 г. в Центральном парке «Патриот» состоится динамический показ возможностей бронетехники, приуроченный ко Дню Победы, сообщает пресс-служба парка.
Одним из самых полюбившихся мероприятий в Центральном парке «Патриот» по праву считается динамический показ возможностей бронетехники. Лязг гусениц, залпы выстрелов и запах пороха — это то, ради чего приезжают к нам даже издалека.
Динамический показ — это настоящий праздник силы и мужества с возможностью окунуться в атмосферу военной истории.
В каждом показе используется разная техника, на этот раз свои возможности продемонстрируют Т-34, Т-62М и СУ-76.
Мероприятие состоится 11 мая в 13:00.
Посмотреть видео с предыдущих показов можно по ссылке.
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