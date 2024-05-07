В Одинцовском округе пройдет динамический показ возможностей бронетехники

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11 мая 2024 г. в Центральном парке «Патриот» состоится динамический показ возможностей бронетехники, приуроченный ко Дню Победы, сообщает пресс-служба парка.

Одним из самых полюбившихся мероприятий в Центральном парке «Патриот» по праву считается динамический показ возможностей бронетехники. Лязг гусениц, залпы выстрелов и запах пороха — это то, ради чего приезжают к нам даже издалека.

Динамический показ — это настоящий праздник силы и мужества с возможностью окунуться в атмосферу военной истории.

В каждом показе используется разная техника, на этот раз свои возможности продемонстрируют Т-34, Т-62М и СУ-76.

Мероприятие состоится 11 мая в 13:00.

Посмотреть видео с предыдущих показов можно по ссылке.

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