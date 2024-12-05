В Одинцовском округе пресекли незаконный сброс строительных отходов

В Одинцовском городском округе прошел совместный рейд сотрудников министерства экологии, министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора и ГУРБ Московской области. Рейд был направлен на выявление и пресечение нарушений несанкционированной транспортировки грунтов, отходов строительства и сноса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники межведомственного мероприятия проверили 11 транспортных средств. У двух из них обнаружили отсутствие необходимых разрешительных документов для перевозки. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном нарушении по ч. 1 ст. 6.26 КоАП МО. Транспортные средства недобросовестных перевозчиков поместили на ответственное хранение.

В общей сложности совместными усилиями ведомств удалось предотвратить незаконный сброс строительных отходов объемом 60 куб. метров, что позволило избежать загрязнения окружающей среды.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.